Covid: in Lombardia +5.762 nuovi casi, decessi +25

- In Lombardia sono 5.762 i nuovi casi positivi al Covid-19 (ieri +4.956) con 35.285 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,3 per cento. Lo comunica Regione Lombardia nel consueto bollettino sull’andamento della pandemia. I ricoveri in terapia intensiva crescono salendo a 231 (+18) così come quelli non in t.i. che arrivano a 2.326 (+173). I nuovi decessi sono 25 e portano il dato totale complessivo a 17.235. (Rem)