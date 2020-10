Serbia: Vucic, entro marzo prime dosi del vaccino Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia riceverà entro marzo 2020 circa 350 mila dosi del vaccino che stanno sperimentando la casa farmaceutica Pfizer contro il Covid-19, che sarà sufficiente a coprire il sistema sanitario e la maggior parte degli appartenenti alla polizia e dell'Esercito. Lo ha dichiarato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ripreso dall’emittente “N1”. "Riceverò il primo vaccino che arriverù in Serbia, Ana (Brnabic, il primo miinistro) riceverà il secondo, qualcun altro riceverà il terzo", ha detto Vucic spiegando di intendere vaccinarsi proprio per dare un segnale di fiducia ai cittadini serbi sulla bontà della vaccinazione contro il coronavirus. Vucic ha anche commentato la presentazione oggi da parte di Brnabic della squadra di governo del Paese al termine della riunione del Partito progressista serbo (Sns). Secondo il leader dello stesso Sns, la decisione sui nuovi ministri non è stata adottata all'unanimità dalla direzione del partito. Sulle critiche emerse nei confronti del nuovo ministro per i Diritti umani e delle minoranze, Gordana Comic (ex funzionario del Partito democratico, esclusa dal partito perché ha violato la decisione dell'opposizione di boicottare il Parlamento), Vucic ha detto di non essere mai stato d'accordo con lei. "Rispetto il modo in cui agisce politicamente, anche se lei e la sua famiglia sono stati gli esponenti più in vista nella proteste contro di me, non è stato un ostacolo chiedere se poteva usare la sua esperienza per aiutare a risolvere il problema”, ha spiegato Vucic sottolineando come alla fine del 2021 verranno esaminati i risultati del lavoro del nuovo governo e l’operato dei ministri. (segue) (Seb)