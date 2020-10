Serbia: premier Brnabic presenta squadra di governo, 21 ministri di cui 10 donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier incaricata della Serbia, Ana Brnabic, ha presentato oggi la lista del nuovo governo del Paese al termine di una riunione fiume del Partito progressista serbo (Sns). L'esecutivo sarà composto da 21 ministri, di cui 12 saranno volti nuovi, mentre 10 le donne. Una mossa che sblocca lo stallo sulla formazione del nuovo esecutivo a 4 mesi dalle elezioni parlamentari. "Il governo avrà nuova energia, siamo più che pronti ad affrontare tutte le sfide nel 2021", ha detto Brnabic ai giornalisti. Tra i ministri confermati in questo secondo governo a guida Brnabic figurano: il ministro delle Finanze Sinisa Mali, il ministro dell'Agricoltura, Branislav Nedimovic, il ministro dell'Integrazione europea Jadranka Joksimovic, il ministro della Salute Zlatibor Loncari e quello della Gioventù e dello Sport, Vanja Udovicic. L'ex ministro della Difesa Aleksandar Vulin invece sarà il nuovo titolare dell'Interno, mentre l'ex capo della polizia Nebojsa Stefanovic guiderà il ministero della Difesa. Zorana Mihajlovic, l'attuale ministro delle Infrastrutture, passa al dicastero dell'Energia. Darija Kisic Tepavcvic, l'attuale membro della task force contro il coronavirus, sarà il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Al posto dell'ex ministro degli Esteri Ivica Dacic, eletto presidente del Parlamento, ci sarà Nikola Selakovic, l'attuale capo di gabinetto del presidente Aleksandar Vucic. Non sono ancora stati conferiti gli incarichi per i vicepresidenti e per i ministeri senza portafogli su cui le due forze di maggioranza, l'Sns e il Partito socialista della Serbia (Sps), discuteranno nelle prossime ore. Proprio i socialisti devono ancora indicare un nome per il ministero dell'Istruzione, della scienza e dello sviluppo tecnologico. (segue) (Seb)