Coronavirus: Fapi, soldi immediati sui conti correnti delle attività chiuse

- "Bar, pizzerie e ristoranti attendono di ricevere immediatamente sui conti correnti soldi liquidi per pagare utenze e fitti considerato che tanti non potranno lavorare fino al 24 novembre stando all'ultimo Dpcm che prevede la chiusura alle 18". Lo afferma in una nota il presidente nazionale della Fapi, Federazione autonoma piccole imprese, Gino Sciotto. "Basta promesse di bonus, basta attesa di cassa integrazione, basta credito d'imposta. Il governo Conte - ha aggiunto - dopo che ha chiuso queste attività ha il dovere far arrivare loro reali sostegni e non attese di palliativi". (Com)