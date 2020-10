Libia: la rappresentante speciale Onu Williams annuncia un Forum per il dialogo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale ad interim del segretario generale delle Nazioni unite in Libia, Stephanie Williams, annuncia l'avvio delle consultazioni politiche tra le parti libiche nell'ambito del processo del Forum per il dialogo politico libico. Lo si legge in un comunicato della Missione di supporto dell'Onu in Libia (Unsmil). Nel comunicato si legge che il forum inizierà il 26 ottobre in videoconferenza, mentre gli incontri diretti sono previsti il 9 novembre a Tunisi.La missione delle Nazioni Unite invita 75 partecipanti da ogni punto della Libia che rappresentano tutti gli spettri politici e sociali della società alla prima riunione del Forum, iniziativa tenuta sulla base dei risultati della Conferenza di Berlino, approvata dal Consiglio di sicurezza nella risoluzione 2510 (2020) e nella risoluzione 2542 (2020) del Consiglio di sicurezza. Al comunicato è allegato l'elenco in ordine alfabetico degli invitati al dialogo, selezionati - stando al suddetto comunicato - da diverse categorie, sulla base dei principi di inclusività e di equa rappresentanza geografica, politica, tribale e sociale. Questo gruppo comprende rappresentanti della Camera dei Rappresentanti e del Consiglio Supremo di Stato, oltre alle forze politiche attive al di fuori dell'ambito delle due istituzioni, nonché una partecipazione significativa delle donne, dei giovani e delle minoranze in modo che il dialogo sia inclusivo di tutte le componenti del popolo libico.Il primo incontro permetterà ai membri del forum di passare in rassegna gli ultimi sviluppi economici e militari nell'ambito dei i diritti umani e del diritto internazionale umanitario nonché le raccomandazioni che sono scaturite sinora dagli incontri tenuti dal rappresentante speciale del segretario generale Onu con i rappresentanti della comunità libica. Nel comunicato si legge altresì che l'Unsmil lancerà anche un sito web interattivo per ricevere contributi dai libici e i loro commenti sui progressi del forum durante la riunione di Tunisi gli incontri futuri.La missione invita tutti i partecipanti al forum ad assumersi le proprie responsabilità dinanzi al popolo libico, a impegnarsi in modo costruttivo e in buona fede nei colloqui e a porre la Libia e l'interesse pubblico al di sopra di ogni considerazione. L'Unsmil ha anche espresso il proprio apprezzamento per l'impegno dei partecipanti al forum e per il senso di responsabilità e patriottismo.L'obiettivo generale del forum è trovare il consenso su un'autorità esecutiva unificata e sulle disposizioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni nazionali nel più breve tempo possibile al fine di ripristinare la sovranità della Libia e dare legittimità democratica alle istituzioni libiche. In ultimo, la missione ha anche ringraziato Fayez Al-Sarraj, presidente del Governo di accordo nazionale, per il suo sostegno al processo politico e il suo senso di responsabilità per assicurare un trasferimento ordinato e regolare dei poteri dopo le sue annunciate dimissioni nonché il governo tunisino per tutte le iniziative eccezionali per garantire che il forum si svolga nonostante tutte le sfide legate alla pandemia.(Lit)