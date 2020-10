Covid: Silvestroni (Fdi): dpcm con dubbi di costituzionalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo dpcm firmato ieri notte da Conte prendendo in giro i governatori regionali e le opposizioni è un lockdown mascherato e, come per marzo e aprile con enormi dubbi di costituzionalità". Lo ha affermato in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Marco Silvestroni. Per il parlamentare "prima di tutto il Governo dovrebbe proteggere le persone più fragili e trovare risorse per gli imprenditori, non chiudere saracinesche a caso".(Com)