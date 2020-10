© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "No a elemosine o a redditi di cittadinanza mascherati: Conte, 2 miliardi non bastano a far rialzare chi è in ginocchio" Lo scrive su Facebook Giorgio Mulè, parlamentare di Forza Italia e portavoce dei gruppi del partito di Camera e Senato, che chiede "risarcimenti veri e immediati per lavoratori e imprese colpiti dal dpcm".(Rin)