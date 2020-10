Covid: D'Incà, obiettivo proteggere economia ed evitare lockdown generalizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo delle nuove misure decise dal governo "è tenere sotto controllo la curva epidemiologica e proteggere la nostra economia, senza ricorrere al lock down generalizzato". Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il parlamento, Federico D'Incà, commentando le misure contenute nel nuovo dpcm firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il ministro ha ricordato che l'indice di diffusione del contagio "è tornato a crescere e per questo siamo stati costretti a ricorrere a misure restrittive ma non siamo stati colti di sorpresa. Parallelamente, infatti, abbiamo immediatamente attivato misure di sostegno economico per tutte le categorie di lavoratori e cittadini che subiranno le conseguenze delle nuove misure". Il piano di interventi, ha chiarito, "è stato messo a punto con la collaborazione di tutti, ministri, presidenti delle regioni, capigruppo di partiti e movimenti, perchè di tutti è la responsabilità di affrontare questa nuova fase della pandemia, facendo affidamento sulla resilienza, il coraggio e la capacità di coesione che sono da sempre patrimonio della cultura del nostro Paese". Questo, ha concluso, "è un momento in cui non possiamo e non dobbiamo far prevalere sentimenti negativi ma dobbiamo lavorare, così come stanno facendo tutti i Paesi del mondo, per domare questa nuova ondata di contagio nel modo più efficace e veloce possibile. Ce la faremo anche questa volta". (Rin)