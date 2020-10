Israele-Emirati: via libero del governo all'accordo di normalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo israeliano ha dato oggi il via libera definitivo all'accordo di normalizzazione con gli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce il quotidiano israeliano "Times of Israel" citando un comunicato ufficiale. L'accordo, annunciato ad agosto e firmato il 15 settembre a Washington, è stato approvato a metà ottobre dal parlamento israeliano, la Knesset, ed era in attesa dell'approvazione finale da parte del governo. Durante una riunione, l'esecutivo ha dato la sua approvazione e ha presentato alla Knesset l'accordo con il Bahrain, il secondo Paese arabo del Golfo ad annunciare quest'anno la normalizzazione dei suoi rapporti con lo Stato ebraico. Dopo gli Emirati e il Bahrein, il 23 ottobre il Sudan ha annunciato a sua volta la normalizzazione delle relazioni con Israele. (Res)