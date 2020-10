Cinema: "Alice nella citta" continua online con l'hashtag #bealice (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si conclude stasera - dichiara Antonio Rosati Amministratore delegato di Eur Spa, società proprietaria del Convention Center La Nuvola - l'esperienza della Nuvola nel settore cinematografico con la chiusura di questa edizione di Alice nella Città, che si conferma una realtà innovativa e di talento. È stata la nostra prima esperienza - continua Rosati - con il Cinema e con piacere abbiamo registrato un grande successo di pubblico, nonostante il delicato momento che stiamo tutti vivendo. Il mio appello è alle case di distribuzione e produzione cinematografica: venite alla Nuvola, una straordinaria cornice per le vostre opere e, grazie agli ampi spazi, riusciremo a garantire gli spettacoli in totale sicurezza. Noi proseguiremo - conclude Rosati - in questa direzione, un Eur per la città: una comunità più forte e pronta a ripartire per affermare e diffondere l'economia della bellezza". Sono state 115 le proiezioni totali e 69 le opere, tra film e cortometraggi, a cui hanno partecipato pubblico e accreditati, che Alice nella Città ha proposto nel suo programma in questa edizione. I riconoscimenti assegnati hanno premiato la grande originalità creativa, l'impegno, i temi forti e la visioni di opere provenienti da cinematografie internazionali completamente diverse tra loro come quelle statunitense, europea e italiana. Il Premio Miglior Film Alice 2020 è andato a "Kajillionaire" di Miranda July. Il Premio Camera d'Oro Alice / MyMovies è andato a "Ibrahim" di Samir Guesmi. Il Premio Raffaella Fioretta è andato a "Il Mio Corpo" di Michele Pennetta. Il Premio Speciale della Giuria è andato a"Punta Sacra" di Francesca Mazzoleni. (Rer)