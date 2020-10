Bielorussia: manifestazione a Lida, decine gli arresti da parte delle forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di persone sono state arrestate oggi nella città bielorussa di Lida durante una manifestazione di protesta non autorizzata. Lo ha confermato alla stampa russa un portavoce del dipartimento degli Affari interni della regione di Grodno, aggiungendo che le forze dell'ordine hanno dovuto fare ricorso a gas lacrimogeni per disperdere la folla. Il portavoce ha anche chiarito come non ci sarebbero dei feriti durante gli scontri: Questa domenica segna la fine dell'ultimatum di 13 giorni, che è stato presentato lo scorso 13 ottobre dall'ex candidata presidenziale Svetlana Tikhanovskaya al presidente Aleksander Lukashenko. Tikhanovskaya ha avvertito che l'opposizione avrebbe iniziato uno sciopero nazionale il 26 ottobre, se Lukashenko non si fosse dimesso. (Rum)