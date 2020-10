Covid: sindaco Sala, necessario ristorare velocemente categorie che soffriranno per limitazioni Dpcm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario ristorare velocemente quelle categorie che, in particolare, soffriranno per le limitazioni alla loro attività lavorativa". Lo scrive su Facebook il sindaco di Milano Giuseppe Sala commentando le restrizioni contenute nel Dpcm firmato nella notte e in vigore da domani. "Da questo punto di vista - aggiunge Sala - apprezzo le parole del presidente Conte e le sue proposte, che vanno da bonifici sui conti correnti degli interessati già a novembre allo stop alle rate Imu. Ho offerto al governo, e in particolare al ministro Gualtieri, l’esperienza di Milano, i dati a nostra disposizione, la conoscenza della realtà territoriale - conclude il primo cittadino -. Siamo già al lavoro". (Rem)