Covid: M5s, tutelare economia con aiuti significativi e immediati

- In questa fase la tutela della salute deve andare di pari passo con quella dell'economia: da mesi il tessuto produttivo del paese è messo a dura prova, non è pensabile trascurarne l'importanza e la sofferenza attuale, occorrono aiuti significativi e immediati. Così in una nota congiunta deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Bilancio. "Il presidente Conte ha preso un impegno con gli italiani, ci fidiamo del suo lavoro e di quello dell'intero governo per rendere concrete le misure già annunciate: erano assolutamente necessari il credito d'imposta per gli affitti commerciali nei mesi di ottobre e novembre, la cancellazione della seconda rata Imu, la garanzia di nuovi contributi a fondo perduto, l’indennità per le categorie di lavoratori più penalizzati e un’ulteriore rata del reddito di emergenza”, affermano i deputati, sottolineando che “senza questi e altri provvedimenti non possiamo immaginare un futuro per il paese”. Faremo tutto il possibile, concludono, affinché imprese e lavoratori siano sostenuti dallo Stato e ristorati delle perdite nel più breve tempo possibile. (Com)