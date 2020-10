Covid: Saponara (Lega), cultura e sport alla fame, governo riveda Dpcm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le nuove norme stabilite dal governo tutti i lavoratori nell’orbita dei settori come cultura, intrattenimento, spettacolo e sport vengono praticamente lasciati alla fame, dopo essere già stati tra i più colpiti nei mesi scorsi. Così in una nota la senatrice della Lega Maria Saponara, capogruppo in commissione Cultura a Palazzo Madama. “È assolutamente inconcepibile tornare a danneggiare chi già ha sofferto tanto e far chiudere nuovamente attività che hanno sostenuto tutti i costi necessari per l’adeguamento delle strutture e l’attivazione dei protocolli di sicurezza, come cinema e teatri e pure palestre e piscine”, ha detto, invitando il governo a rivedere le misure. “Senza dimenticare le decine di migliaia di famiglie che riversano in situazioni di difficoltà economica, alle quali è obbligatorio garantire sostegni per una vita dignitosa”, ha aggiunto. (Com)