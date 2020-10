Covid: Zevi, momento difficile sospendo campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho deciso di interrompere per alcune ore la campagna elettorale come candidato a sindaco di Roma. Sono momenti di forte preoccupazione e non è il momento dell''Io, Io, Io'. E' il momento di unirci tutti insieme per il bene di Roma". Lo afferma in una nota Tobia Zevi, presidente dell'Osservatorio "Roma! Puoi dirlo forte". "In questo momento - spiega - non si può far finta di niente. Le nostre ambizioni vanno messe in secondo piano rispetto alle sofferenze di tanti, troppi di noi: disoccupati, imprenditori, partite iva, commercianti, anziani, precari, anziani, bambini. In questa fase occorre pensare prioritariamente a loro. Ne va della credibilità della politica nei confronti dei cittadini, e anche della sensibilità personale di ciascuno di noi". "È altresì inquietante - aggiunge - assistere all'ennesimo sfregio compiuto ai danni di Roma da parte di Forza nuova e dell'ultradestra. I disordini della notte sono l'ennesima testimonianza di quanto sia urgente e necessario sciogliere quei movimenti politici i cui (dis)valori si rifanno alla violenza, all'intolleranza e al neofascismo, incompatibili con i valori espressi dalla nostra Costituzione. Mi auguro che tutte le forze politiche condannino queste violenze. Chi non lo farà dimostrerà una grave ignavia politica", conclude Zevi. (Com)