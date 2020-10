Covid: Carfagna (FI), aiuti veri o avremo Italia di saracinesche chiuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È fondamentale tutelare le categorie maggiormente colpite dalle restrizioni previste nel nuovo Dpcm: ristoratori, proprietari di bar, titolari di palestre e piscine, cinema e teatri sono i più penalizzati dalle nuove misure. Così in una nota la vicepresidente della Camera Mara Carfagna. “Esercenti e commercianti sono al limite della disperazione e intere famiglie rischiano il tracollo economico: è dovere del governo e dello Stato supportarli con ogni mezzo, senza ritardi e soprattutto senza burocrazia”, ha detto, sottolineando la necessità di “soldi veri non bonus irrisori, altrimenti ad emergenza rientrata ci ritroveremo con un’Italia di saracinesche abbassate e ristoranti chiusi”. Rischiamo, ha continuato, che la rabbia sociale monti e che le inammissibili violenze viste a Napoli e a Roma non restino casi isolati. (Com)