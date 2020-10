Bulgaria: premier Borisov positivo al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro bulgaro, Bojko Borisov, ha annunciato di essere positivo al coronavirus. "Dopo due test negativi, oggi sono risultato positivo. Sento un malessere generale. I medici mi hanno consigliato di restare a casa", ha scritto Borisov in un post su Facebook aggiungendo di avere informato le autorità sanitarie di tutti i suoi contatti negli ultimi giorni. Il capo di governo ha quindi annullato tutti i suoi impegni istituzionali. Nella giornata di venerdì 23 ottobre, Borisov ha dichiarato di essersi autoisolato dopo essere stato in contatto con il vice ministro dello sviluppo regionale Nikolay Nankov che era risultato positivo al tampone. Le autorità sanitarie di Sofia avevano reso noto ieri di avere revocato la quarantena obbligatoria per il primo ministro bulgaro, Bojko Borisov, dopo che aveva effuttuato un tampone con esito negativo. Stessa misura adottata per la sua ex assistente per le pubbliche relazioni Sevdelina Arnaoudova dopo che entrambi sono risultati negativi al coronavirus per due giorni consecutivi. (Seb)