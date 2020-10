Lavoro: Cignarelli (Codirp), massima estensione smart working in Pa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dpcm ribadisce e potenzia il valore del lavoro agile, sia nel lavoro pubblico che in quello privato: da questo punto di vista il nostro giudizio non può che essere positivo, se letto insieme al decreto del ministro Dadone dello scorso 18 ottobre che prescrive l'adozione del lavoro agile alla più alta percentuale possibile del personale. Così in una nota la segretaria generale di Codirp Tiziana Cignarelli. "Il Dpcm si preoccupa di indicare l'utilizzo dello smart working anche per i datori di lavoro privati: in generale il richiamo è a più stringenti misure di prevenzioni secondo i protocolli governo-parti sociali di aprile 2020”, ha detto. “Ci aspettiamo che con estrema urgenza si dia attuazione immediata e sostanziale alle indicazioni normative sui temi della sicurezza dei lavoratori in tutte le amministrazioni, a tutela dei lavoratori e della continuità dei servizi pubblici, non limitandosi a soli calcoli aritmetici e adempimenti burocratici", ha aggiunto. (Com)