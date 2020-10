Agroalimentare: Nevi (FI), subito liquidità per settore, perdite per quattro miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di chiudere attività come bar, ristoranti, trattorie, pub, gelaterie e pasticcerie alle ore 18 produrrà perdite ingenti e finirà per compromettere il futuro di molte attività: chiaramente a subire danni ci sarà anche l'industria agroalimentare, l'agricoltura e la zootecnia, che con le limitazioni imposte vedranno compromesse le forniture dei loro prodotti agroalimentari al canale Ho.re.ca. Così in una nota Raffaele Nevi, capogruppo di Forza Italia in commissione Agricoltura alla Camera e responsabile nazionale del partito per la sicurezza alimentare e la difesa del cibo italiano nel mondo. “Le prime stime parlano di perdite che si aggirano almeno sui quattro miliardi di euro, solamente per questo nuovo periodo di restrizioni: serve immediata liquidità, anche per la produzione agroalimentare italiana, perché non possono essere tutte queste categorie a pagare il conto più salato di questa nuova emergenza", ha detto. (Com)