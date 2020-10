Covid: Gelmini (FI), 15 miliardi a categorie danneggiate da Dpcm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partiamo da un presupposto di verità e di chiarezza: chiudere nuovamente, praticamente tutto, è un fallimento incredibile per il governo. Così in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. “A Palazzo Chigi in questi mesi non sono riusciti a prevenire, programmare e rafforzare la sanità, il trasporto pubblico, il sistema di monitoraggio e analisi del contagio: adesso, con il nuovo lockdown per centinaia di migliaia di attività, occorre usare i 15 miliardi avanzati dai cento stanziati dagli scostamenti di bilancio per i ristori immediati di coloro i quali saranno danneggiati da queste restrizioni”, ha detto, aggiungendo che “servono soldi veri, non spiccioli”. Il risarcimento, ha continuato, va calcolato sul semestre precedente la serrata, perché nei mesi successivi alla prima ondata il fatturato è sceso per la stragrande maggioranza degli esercizi. “E poi cassa integrazione prolungata fino a fine anno, e moratoria sulle scadenze fiscali, contributive e creditizie: ci sia subito un provvedimento economico per aiutare tutte le categorie in difficoltà", ha concluso. (Com)