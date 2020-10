Covid: nel Lazio 22mila tamponi e 1.541 positivi, 632 a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su circa 22 mila tamponi oggi nel lazio si registrano 1.541 casi positivi in calo rispetto a ieri (-146), 10 i decessi e 121 i guariti. Il rapporto tra i tamponi e i positivi rimane al 7 per cento un dato in questa fase importante che rappresenta metà della media nazionale. Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Nella Asl Roma 1 sono 158 i casi nelle ultime 24h e si tratta di 149 casi a domicilio e nove sono ricoveri. Si registrano sei decessi di persone di 81, 82, 84, 87, 89 e 96 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 410 i casi nelle ultime 24h e si tratta di 62 casi con link familiare o contatto di un caso già noto e 156 i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono 64 i casi nelle ultime 24h e si tratta di 33 casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 88 anni con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 86 i casi nelle ultime 24h e si tratta di 37 casi con link familiare o contatto di un caso già noto, 14 i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 5 sono 142 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi con link familiare, contatto di un caso già noto e isolati a domicilio. Nella Asl Roma 6 sono cento i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto e casi isolati a domicilio. Si registra un decesso di 70 anni con patologie. Nelle province si registrano 581 casi e sono due i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 149 i nuovi casi e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 84 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 249 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Sedici sono i casi ricoverati. Nella Asl di Viterbo si registrano 145 nuovi casi e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 83 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 38 nuovi casi e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. (Rer)