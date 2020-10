© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri il Capo dello Stato ha richiamato a uno spirito di 'leale e fattiva collaborazione fra le Istituzioni della Repubblica'. E io così farò. Ma non posso dire di condividere le norme del Dpcm sullo spettacolo". Lo ha scritto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando l'ultimo decreto del governo, in vigore da domani, per contenere i contagi da Covid-19. (Rem)