Usa: Pelosi correrà per nuovo mandato se democratici manterranno maggioranza alla Camera

- La speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha dichiarato che correrà per un nuovo mandato qualora i democratici dovessero mantenere il controllo della Camera nelle elezioni del 3 novembre. Pelosi ha parlato oggi in un’intervista alla “Cnn”. Alla domanda se prevede di correre per un nuovo mandato se il suo partito manterrà la maggiorana ha risposto: “Sì, lo farò”. "Mi lasci anche dire che dobbiamo vincere il Senato", ha aggiunto. (Nys)