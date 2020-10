Covid: al via 'The Covid Dilemma', la nuova campagna comunicativa di Regione Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia lancia la campagna di sensibilizzazione "The Covid Dilemma', un invito ad osservare sempre poche e semplici regole per il contenimento della pandemia in corso. "Indossare la mascherina o indossare il respiratore?", "Lavarsi spesso le mani o lavarsene le mani?", "Essere negativi o negazionisti? Fermare il virus o fermare il sistema sanitario?" e "Evitare i luoghi affollati o affollare le terapie intensive?" sono alcune delle domande 'choc' scelte per la campagna di comunicazione della Regione Lombardia che si pone come obiettivo principale la corretta diffusione di informazioni utili ai cittadini con il claim "La scelta è tua, ma le conseguenze riguardano tutti noi. Aiutaci a contenere la diffusione del Coronavirus, prima che sia troppo tardi". Destinatari del messaggio sono tutti i cittadini lombardi, gli studenti, gli anziani, i bambini e gli adulti, chiamati singolarmente alla tutela della salute pubblica attraverso un atto di responsabilità, nella consapevolezza che in questo momento l'agire individuale interessa un'intera collettività. Alcuni quesiti inducono a riflettere sulla possibilità di optare per una scelta che tolga spazio ad ogni dilemma. Tenuto conto del target di riferimento, è stata ideata una campagna informativa, dai toni diretti ma non accusatori, che prevede affissioni, spot televisivi e diffusione web nei prossimi giorni su tutto il territorio lombardo. (com)