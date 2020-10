Covid: Conte, dobbiamo fare tutti dei piccoli sacrifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "farà tutto il necessario per tenere sotto controllo la curva epidemiologica, ma dobbiamo fare tutti dei piccoli sacrifici: se non entriamo in questa logica non terremo sotto controllo la curva e non riusciremo a gestire la pandemia". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa da Palazzo Chigi sulle nuove misure contenute nel Dpcm. "Ciò che ci ha spinto ad intervenire così a breve sono stati i dati elaborati dal Cts venerdì", ha spiegato. (Rin)