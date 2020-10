Afghanistan: Putin, presenza militare degli Usa contribuisce a stabilità del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La continua presenza di truppe statunitensi in Afghanistan è positiva per la sicurezza generale del Paese. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel corso di un'intervista all'emittente "Rossija-1". "Inizialmente, abbiamo sostenuto la presenza delle Forze statunitensi in Afghanistan e in precedenza abbiamo votato a favore di una rispettiva risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Continuo a credere che la presenza degli Stati Uniti in Afghanistan non sia in contrasto con i nostri interessi esterni", ha spiegato Putin. "Al contrario, quando è stato annunciato che gli statunitensi si stavano preparando a ritirare il loro contingente militare - sì, la nostra posizione ufficiale è che forse questo crea condizioni aggiuntive per una sorta di riconciliazione afghana - ma personalmente penso che questo crei molti rischi", ha aggiunto. "In primo luogo, dovremo spendere di più per mantenere la stabilità e in secondo luogo, non importa cosa, la presenza degli Stati Uniti in Afghanistan contribuisce alla stabilità nel paese e la loro uscita crea dei rischi", ha affermato il capo di Stato russo. Secondo Putin, lo sforzo profuso dagli Usa Afghanistan è stato finalizzato al contrasto al terrorismo internazionale. (segue) (Rum)