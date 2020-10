Afghanistan: Putin, presenza militare degli Usa contribuisce a stabilità del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della stessa intervista, Putin ha detto che le informazioni ricevute dai servizi di intelligence statunitensi hanno ripetutamente aiutato la Russia a prevenire attacchi terroristici. Secondo Putin, la cooperazione in materia di antiterrorismo trai i servizi segreti russi e statunitensi "continua nonostante le nostre molteplici contraddizioni in molte aree". Il capo di Stato russo ha aggiunto di aver ringraziato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per aver fornito le informazioni, che hanno contribuito a prevenire attacchi terroristici in Russia. "Quindi, questa cooperazione è di natura bilaterale e in generale potrebbe essere, ovviamente, anche migliore, ma nel complesso ne siamo soddisfatti", ha concluso Putin. (Rum)