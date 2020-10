Covid: Conte, su decreto con ristori attività contiamo di andare in Gazzetta martedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto con le misure di ristoro per le categorie colpite dal nuovo Dpcm "dispone provvedimenti tutti aggiuntivi e non sostitutivi: contiamo di andare in Gazzetta già martedì per poterli erogare già nel mese di novembre". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, illustrando nel corso di una conferenza stampa da Palazzo Chigi le nuove misure contenute nel Dpcm. "Il Cdm sarà lunedì o martedì, ma non è vero che sarà oggi perchè stiamo predisponendo il decreto", ha aggiunto. (Rin)