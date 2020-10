© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo introdotto il coprifuoco che è una parola che non amiamo" ma "raccomandiamo di muoversi solo per motivi di lavoro di studio e di necessità e raccomandiamo anche di evitare di ricevere a casa persone non del proprio nucleo familiare". Lo ha affermato il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, illustrando nel corso di una conferenza stampa da palazzo Chigi le nuove misure contenute nel dpcm. (Rin)