Libia: rappresentante speciale Onu Williams annuncia lancio Forum per dialogo politico (2)

- La missione invita tutti i partecipanti al forum ad assumersi le proprie responsabilità dinanzi al popolo libico, a impegnarsi in modo costruttivo e in buona fede nei colloqui e a porre la Libia e l'interesse pubblico al di sopra di ogni considerazione. L'Unsmil ha anche espresso il proprio apprezzamento per l'impegno dei partecipanti al forum e per il senso di responsabilità e patriottismo. L'obiettivo generale del forum è trovare il consenso su un'autorità esecutiva unificata e sulle disposizioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni nazionali nel più breve tempo possibile al fine di ripristinare la sovranità della Libia e dare legittimità democratica alle istituzioni libiche. In ultimo, la missione ha anche ringraziato Fayez Al-Sarraj, presidente del Governo di accordo nazionale, per il suo sostegno al processo politico e il suo senso di responsabilità per assicurare un trasferimento ordinato e regolare dei poteri dopo le sue annunciate dimissioni nonché il governo tunisino per tutte le iniziarive eccezionali per garantire che il forum si svolga nonostante tutte le sfide legate alla pandemia. (Lit)