Covid: Silvestri (M5s), sostenere immediatamente attività penalizzate

- "Occorre immediatamente sostenere economicamente, e non solo, tutte quelle attività che saranno penalizzate dalle nuove misure restrittive". Lo ha affermato Francesco Silvestri, deputato del Movimento 5 stelle, in un intervento ai telegiornali. "Chi si è adeguato e, nonostante tutto, è chiamato a nuovi sacrifici, deve sentire lo Stato al suo fianco. Questa battaglia si vince tutelando la salute e tutto il tessuto economico", ha concluso. (Com)