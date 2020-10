Covid: Mulé (FI), dpcm senza logica e mal riuscito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il testo del Dpcm sembra uno scherzo mal riuscito: non c'è logica alcuna, sembra scritto da persone che non hanno contatto con la realtà e non sanno cosa sia il lavoro". Lo scrive in una nota Giorgio Mule', deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi del partito di Camera e Senato. Questo governo "è una 'bozza' mai ultimata che continua ad affidare alla Dea bendata scelte cruciali per il Paese", ha aggiunto ricordando che "la gente è arrabbiata, noi pure: non avete capito, gestito, programmato e contenuto. Non avete più scuse". (Com)