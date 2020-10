Covid: portavoce Mattarella, nessun contatto con presidente da giovedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mercoledì pomeriggio avevo fatto il tampone ed ero risultato negativo. Per fortuna giovedì e venerdì, giorni in cui ero potenzialmente infettivo, non ho avuto contatti diretti con il presidente. Ora sono in isolamento a casa”. Lo ha chiarito Giovanni Grasso, il portavoce del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Mio figlio e mia moglie sono negativi – ha aggiunto -. Al Quirinale sono già partite le previste procedure di sanificazione e controllo. Incrociamo le dita e occhio al virus: è veramente infido”.(Rin)