Coprifuoco in Spagna: non si potrà uscire dalle 23 alle 6 del mattino

- Il Consiglio straordinario dei ministri spagnolo ha approvato un nuovo stato di emergenza per tutta la Spagna con una durata di 15 giorni, anche se l'intenzione è che possa essere prorogato per i prossimi sei mesi se il Congresso lo sostiene. Secondo quanto annunciato dallo stesso premier spagnolo, Pedro Sanchez, in conferenza stampa sarà introdotto un coprifuoco obbligatorio per l'intero Paese dalle 23 della sera alle 6 del mattino.Oltre alla serrata notturna, viene stabilita una stretta agli incontri sociali consentiti sino ad un massimo di sei persone. Alle comunità viene anche data la possibilità di limitare l'ingresso e l'uscita dal loro territorio, salvo giustificati motivi, decisione che resta nelle mani dei loro presidenti. Queste misure saranno valide solo per 15 giorni sul territorio nazionale ma come chiarito dallo stesso Sanchez saranno le regioni a decidere se anticipare o ritardare di un'ora il coprifuoco, "ma non di eliminarlo". Tutta l'Europa sta adottando già misure per limitare la mobilità.La situazione in cui viviamo è estrema”, ha detto Sanchez. Il premier ha chiesto "un sostegno parlamentare schiacciante" per questo secondo stato di emergenza. La Spagna torna allo stato di emergenza sette mesi dopo che il Consiglio dei ministri del 14 marzo aveva decretato di fermare la prima ondata di pandemia. (Spm)