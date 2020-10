Covid: De Petris (Leu), chiusura sofferta ma necessaria, ora i ristori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione "sofferta" del governo di introdurre nuove restrizioni "era necessaria per provare ad abbassare la curva dei contagi prima di dover ricorrere a misure estreme come il lockdown generalizzato". Lo ha affermato afferma la senatrice di Liberi e uguali e presidente del gruppo Misto, Loredana De Petris, secondo cui "ora è necessario stanziare subito i fondi a sostegno delle categorie colpite, come il presidente del Consiglio si è impegnato a fare, e assicurare l'arrivo tempestivo degli aiuti. Ma in generale dobbiamo considerare un'emergenza assoluta fronteggiare tutte le diseguaglianze sociali indotte o acuite dalla crisi sanitaria. Come in primavera, nessuno deve essere lasciato solo e nessuno sarà lasciato solo", ha aggiunto la presidente De Petris. Le misure restrittive "sono essenziali per tenere sotto controllo la curva dei contagi. Ma - ha chiarito - bisogna mettere in campo subito anche interventi di altro tipo, tanto necessari quanto le restrizioni. Bisogna rafforzare drasticamente la medicina territoriale e il ruolo dei medici di base, condizione imprescindibile per evitare la saturazione degli ospedali. Ed è ora di intervenire drasticamente sul sistema dei trasporti pubblici, adoperando tutti i mezzi a disposizione, dalle convenzioni con i privati al ricorso ai mezzi dell'esercito", ha concluso la senatrice. (Com)