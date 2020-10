Covid: Gallone (FI), subito sostegno ad attività penalizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Conte vari subito un provvedimento che ristori economicamente tutte le attività che saranno penalizzate dal nuovo dpcm che ha firmato, quasi di nascosto, nel pieno della notte". E' la richiesta arrivata in una nota del vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Alessandra Gallone, secondo cui "è evidente che le nuove limitazioni metteranno definitamente in ginocchio settori come la ristorazione e il trasporto privato, le strutture sportive e molte attività commerciali e culturali che hanno speso di tasca loro per sanificare i locali e per mettersi a norma. Serve immediatamente un sostegno che non vuol dire assistenzialismo, ma investimento per garantire la continuazione delle attività dopo il lockdown", ha aggiunto. Eppure "se il governo avesse sfruttato bene questi mesi non saremmo arrivati a questo punto", ha concluso. (Com)