Covid: Russia, superato il milione e mezzo di casi dall'inizio della pandemia

- La Russia registra un aumento di 16.710 nuovi casi di coronavirus da ieri portando il totale di contagi registrati a 1.513.877 dall'inizio della pandemia. Lo ha confermato l'unità di crisi anti-coronavirus della Federazione. Negli ultimi due giorni è stato registrato un tasso di crescita dell'1,1 per cento sui nuovi casi su base giornaliera. Quello più basso è stato registrato nella Repubblica cecena (0,4 per cento), nella regione di Mosca, nella Repubblica Ciuvascia, nel Daghestan e nel Tatarstan (0,6 per cento). La maggior parte dei casi è stata confermata a Mosca (4.455), San Pietroburgo (709), nella regione di Mosca (491), nella regione di Nizhny Novgorod (396) e nella regione di Rostov (306). Attualmente, 349.305 persone sono sottoposte a cure per il coronavirus in Russia dove da ieri si contano 229 morti in più rispetto alle 296 del giorno prima. Il numero totale dei decessi da coronavirus in Russia ha raggiunto i 26.050. (Rum)