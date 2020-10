Covid: Brunetta (FI), ad ogni chiusura deve corrispondere indennizzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, con una lettera aperta al presidente del Consiglio Conte, avevamo affermato il principio che ogni provvedimento di restrizione voluto dal governo all'esercizio di attività economiche potesse essere emanato solo nella misura in cui avesse previsto, contemporaneamente e attraverso un apposito decreto legge, lo stanziamento delle coperture finanziarie per l'indennizzo economico compensativo delle relative restrizioni introdotte. Così in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia. “Dallo scorso 13 ottobre, a livello comunitario, esiste una normativa di riferimento che rende attuabile il principio da noi enunciato: si tratta della modifica fatta al Temporary framework, che prevede che gli Stati membri possano pagare fino al 90 per cento dei costi fissi scoperti alle imprese che, per effetto della crisi, abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento; tra i costi fissi ci sono quelli per gli affitti, le bollette energetiche, le assicurazioni, i salari del personale amministrativo, e molti altri”, ha spiegato, sottolineando che tale norma è stata subito sfruttata dalla Germania e invitando il governo a fare altrettanto. “Per garantire quell’equità sociale che è venuta meno”, ha detto. (Com)