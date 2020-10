Russia: Salvini, nostra posizione chiara, vero pericolo è la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La nostra posizione sulla Russia è chiara. Il vero pericolo è la Cina che ci controlla tutti con i suoi satelliti”. Questo uno dei passaggi dell'intervista concessa dal leader della Lega, Matteo Salvini, per il nuovo libro di Bruno Vespa in uscita a fine mese. “Non è meglio che Stati Uniti e Europa abbiano rapporti migliori con la Russia per allontanarla dalla Cina?” si chiede Salvini che spiega anche di averne “parlato con il vice presidente americano Mike Pence e col segretario di Stato Mike Pompeo. In ogni caso, noi siamo per la fedeltà atlantica. Con gli Stati Uniti abbiamo un rapporto costante e diretto. Con loro e con Israele”, conclude.(Rin)