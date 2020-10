Covid: Anzaldi (Iv), chiusura ristoranti alle 18 fallimento di chi ha gestito emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura dei ristoranti alle 18 è uno dei peggiori fallimenti della gestione di questa emergenza: più del 70 per cento degli italiani naviga su internet e lo fa soprattutto da smartphone; davvero non c'era un modo con prenotazione obbligatoria per evitare assembramenti? Lo scrive su Twitter il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi. "In questi mesi sono stati commessi errori gravissimi da chi ha gestito l'emergenza e le responsabilità non devono passare senza conseguenze: ora subito decine di miliardi per ristorare famiglie, imprese, autonomi, lavoratori, altro che i due miliardi di cui si parla sui giornali", ha scritto. (Rin)