Germania: concesso per la prima volta asilo a rifugiato di Honk Kong

- La Germania ha concesso per la prima volta asilo a un rifugiato di Honk Kong, da quando è entrata in vigore la controversa legge sulla sicurezza. Lo riferisce il settimanale "Der Spiegel" riprendendo le statistiche di settembre sull'asilo dell'Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati. Secondo i dati dell'Ufficio federale, nei primi nove mesi di quest'anno sono state prese in totale tre decisioni sulle domande di asilo da parte dei cittadini dell'ex colonia britannica: due hanno dato esito negativo mentre uno positivo. Inoltre, riferisce la testata, potrebbero nascondersi altri casi di richiedenti asilo da Hong Kong nella statistica dei cittadini cinesi senza status speciale. Tra Cina e Hong Kong, l'asilo è stato concesso ad un totale di 61 persone su 416 richieste giunte a Berlino tra gennaio e settembre. (Geb)