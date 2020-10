Covid: Franceschini, dolore chiusura teatri e cinema ma priorità è salute di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un dolore la chiusura di teatri e cinema, ma oggi la priorità assoluta è tutelare la vita e la salute di tutti, con ogni misura possibile: lavoreremo perché la chiusura sia più breve possibile e come e più dei mesi passati sosterremo le imprese e i lavoratori della cultura. Lo scrive su Twitter il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, commentando le misure contenute nel nuovo Dpcm. (Rin)