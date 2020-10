Spagna: sondaggio, il 40 per cento degli elettori del Pp favorevole a voto contrario su sfiducia governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto contrario espresso del Partito popolare (Pp) in merito alla mozione di sfiducia contro il governo del primo ministro, Pedro Sanchez, presentata dal partito di estrema destra Vox, sembra aver ottenuto il sostegno dei suoi elettori, anche se non in modo schiacciante. Secondo un sondaggio condotto da Sigma Dos per il quotidiano "El Mundo", infatti, il 40 per cento degli elettori del Pp si è detto d'accordo sul voto contrario espresso il 22 ottobre scorso mentre il 34,9 per centro avrebbe preferito l'astensione e il 17,5 per cento sarebbe stato favorevole alla mozione di sfiducia. Secondo il sondaggi, il leader del Pp, Pablo Casado è uscito più forte dal dibattito. Il 22 per cento degli intervistati ha affermato di aver migliorato la propria opinione su di lui, mentre questa percentuale sale al 34,1 per cento tra coloro che hanno dichiarato di sostenere il Pp. Al contrario la "popolarità" di Casado è scesa drasticamente tra i sostenitori di Vox. Il 72,5 per cento di quest'ultimi ritiene che il Pp avrebbe dovuto votare a favore della mozione di sfiducia ed il 56,7 per cento ha un'opinione più negativa del leader popolare rispetto a prima dell'inizio del dibattito in Aula. Solo il 35,2 per cento dei sostenitori della formazione di estrema destra ha dichiarato di avere ancora la stessa opinione di Casado. (segue) (Spm)