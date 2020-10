Spagna: sondaggio, il 40 per cento degli elettori del Pp favorevole a voto contrario su sfiducia governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente, il 18,5 per cento degli intervistati ritiene che il Pp sia uscito dal dibattito più rafforzato nonostante la posizione espressa al Congresso da Casado fosse la più delicata tra i partiti politici. Il leader del Pp, infatti, ha dovuto giustificare il fatto che il governo meritasse la sfiducia ma, allo stesso tempo, chiarire perché non lo ha fatto con un discorso molto duro di rivendicazione del Pp come partito di punta dell'opposizione, "moderato ed europeista". Tuttavia, la grande maggioranza degli intervistati (86,6 per cento) ha confermato che il corso del dibattito parlamentare non ha modificato in alcun modo le loro intenzioni di voto. Il sondaggio di Sigma Dos ha evidenziato, infine, che il grande vincitore è il Partito socialista operaio (Psoe) del premier Sanchez: per il 34,5 per cento è uscito più forte dalla prova della mozione di sfiducia. (Spm)