Libia: ispezionata da operazione Irini nave mercantile in applicazione risoluzione Onu su embargo armi

- Nella giornata di ieri l'equipaggio di una delle navi dell'Operazione Eunavfor Med Irini è salito a bordo e ha ispezionato la nave mercantile Capt Abeda, in applicazione della Risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu 2292 del 2016 e 2526 del 2020 riguardanti l'embargo di armi alla Libia. Lo riferisce l'ufficio stampa dell'operazione Eunavfor Med Irini. La nave mercantile Capt Abeda, registrata in Siria, è partita dal porto di Akdeniz nel Sudest della Turchia lo scorso 21 ottobre ed era diretta a Misurata in Libia. L'equipaggio della fregata francese Latouche-Tréville, che agisce nell'ambito dell'Operazione Eunavfor Med Irini, ha abbordato il mercantile Capt Abeda in acque internazionali, a 150 miglia nautiche a nordest di Tobruk, in Libia. L'equipaggio francese, una volta a bordo, ha esaminato la documentazione disponibile e ispezionato il cargo che conteneva cemento in grossi sacchi. Non è emerso nulla di sospetto, così i militari francesi impiegati nell'abbordaggio sono ritornati sulla propria unità e la nave mercantile ha proseguito per la sua rotta. L'abbordaggio ha avuto luogo senza imprevisti, in un'atmosfera collaborativa sia da parte del comandante della nave che dell'equipaggio. L'attività si è svolta nel rispetto di tutte le precauzioni previste dal protocollo anticoronavirus. L'operazione Eunavfor Med Irini è la dimostrazione tangibile della volontà dell'Unione Europea di dare concretezza al processo di Berlino volto a ristabilire le condizioni di pace e sicurezza in Libia, afferma l'ufficio stampa dell'operazione (segue) (Res)