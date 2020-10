Libia: ispezionata da operazione Irini nave mercantile in applicazione risoluzione Onu su embargo armi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dallo scorso 4 maggio, giorno dell'inizio delle attività in mare, gli assetti Irini hanno pattugliato il Mediterraneo centrale, interrogato più di mille navi sospette (hailing) e hanno condotto 35 visite a mercantili (friendly approach) per ottenere informazioni sui traffici illeciti nell'area. Questo è il terzo abbordaggio dall'inizio dell'operazione. L'operazione ha monitorato navi sospette in più di 16 porti e punti di approdo, 25 aereoporti e piste di atterraggio, ha rilevato inoltre 120 voli sospetti o di interesse da e per la Libia, contribuendo così a implementare l'embargo di armi e il controllo del traffico illecito di petrolio con 16 rapporti, inviati al Panello di Esperti delle Nazioni unite per la Libia. I report prodotti riguardano entrambe le parti del conflitto in Libia in linea con l'approccio imparziale che contraddistingue l'operazione. Questi risultati sono possibili anche grazie al Centro Satellitare dell'Unione Europea (EU SatCen) che ha fornito all'Operazione oltre 300 album di immagini satellitari. L'operazione Eunavfor Med Irini (in greco "pace") è stata lanciata il 31 marzo 2020 a seguito di una decisione del Consiglio dell'Unione europea. Il compito principale è quello di implementare l'embargo delle armi da e per la Libia previsto dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Tra i suoi compiti secondari c'è anche il monitoraggio e la raccolta di informazioni sul traffico illegale di petrolio. La missione contribuisce, inoltre, allo smantellamento del traffico di esseri umani e alla formazione della guardia Costiera e della Marina libiche. Il comandante della missione è l'ammiraglio della Marina mlitare italiana Fabio Agostini. (Res)