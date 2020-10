Covid: Fornaro (Leu), tutela salute al primo posto, ora subito decreto ristori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'attuale crescita della curva dei contagi il nuovo Dpcm era senza alternative se si vuole proteggere il bene primario della salute degli italiani: basta guardare che cosa stanno facendo nazioni come la Francia e la Spagna per comprendere come alcune delle critiche di eccesso di restrizioni siamo strumentali e spesso arrivino da chi fino a ieri accusava il governo del contrario, ovvero di eccessivo lassismo. Così in una nota il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro. “Ora però è indispensabile che il governo approvi la prossima settimana un decreto per ristorare tutti gli operatori che dovranno chiudere totalmente o parzialmente la loro attività, individuando la modalità più veloce ed equa possibile per far arrivare velocemente i soldi sui loro conti correnti”, ha detto. (Com)