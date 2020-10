Covid: Castaldo (M5s) su Dpcm, trovo ingiusto colpire tutti indistintamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura di bar e ristoranti alle 18, come anche quella di palestre e piscine, è possibile solo con immediati e corposi ristori a fondo perduto: non possiamo condannare a morte migliaia di attività, lavoratori e famiglie. Lo scrive su Facebook il vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo. “Trovo ingiusto colpire indistintamente tutti: occorre implementare, coinvolgendo le istituzioni locali e le forze dell’ordine, un adeguato sistema di controlli che premi chi ha investito in sicurezza e nel rispetto delle regole, mentre bisogna far chiudere subito chi mette a repentaglio la salute senza far rispettare i protocolli”, ha scritto. La battaglia contro il virus, ha aggiunto, è ancora lunga, e possiamo vincerla solo se organizzati e uniti. (Rin)