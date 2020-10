Torino: Politecnico, causa Covid Biennale Tecnologia interamente online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Biennale Tecnologia, in programma dal 12 al 15 novembre, si svolgerà integralmente online. Lo rende noto il Politecnico di Torino, organizzatore dell'evento. "Non si svolgeranno quindi in presenza gli incontri programmati nelle nostre aule e negli spazi della Cavallerizza Reale e del Circolo dei Lettori, incontri che invece avranno luogo online", spiega il rettore, Guido Saracco. Aggiunge: "Da una parte ci dispiace molto non poter offrire un’esperienza in presenza ai nostri studenti, ai cittadini e a tutti voi, ma dall’altra siamo fiduciosi che una Biennale integralmente online possa portare una riflessione politecnica su tecnologia e società ad un pubblico ancora più ampio. Sarà una Biennale diversa da come l’avevamo immaginata, così come è diverso, almeno per il momento, il mondo in cui viviamo, ma siamo certi che sarà una Biennale comunque aperta, appassionante e viva: un contributo per capirlo meglio, questo nuovo mondo, e in qualche modo contribuire a renderlo migliore". (Rpi)