Germania: lancio di molotov nella notte a Berlino contro sede dell’Istituto Robert Koch

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa notte sono stati lanciati degli ordigni incendiari contro la sede dell’Istituto Robert Koch a Berlino, organizzazione responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania. Secondo quanto reso noto dalla polizia locale, una guardia di sicurezza ha rilevato il lancio degli ordigni intorno alle 2:40 del mattino. Secondo quanto emerso fino ad ora sembra che delle persone a volto coperto abbiano lanciato delle bombe molotov contro la facciata dell’edificio provocando un piccolo incendio, poi domato dai guardiani notturni, in una stanza della sede dell’istituto. Non risultano feriti ma gli investigatori sono al lavoro per accertare se dietro l'attacco ci sia una matrice politica. Il Robert Koch e il suo direttore, Lothar Wieler, sono al centro delle critiche dei movimenti negazionisti tedeschi nei confronti della pandemia di coronavirus. (Geb)